PlayStation Store partono gli sconti di gennaio 2026 in accesso anticipato per gli abbonati a PS Plus
Sony ha avviato in anticipo gli sconti di gennaio 2026 su PlayStation Store, concedendo l’accesso prioritario agli abbonati a PlayStation Plus. Come da tradizione, la promozione coinvolge un’ampia selezione di titoli per PS4 e PS5 a prezzi ribassati. L’anticipo consente agli utenti Plus di acquistare alcuni dei giochi più rilevanti degli ultimi mesi prima dell’apertura ufficiale degli sconti al pubblico generale. Si tratta di una strategia ormai consolidata per valorizzare l’abbonamento. Precisiamo inoltre che l’offerta completa arriverà nei prossimi giorni. Fatta questa precisazione, tra i titoli più rilevanti già scontati spicca Forza Horizon 5, proposto a 41,99 euro con uno sconto del 40%. 🔗 Leggi su Game-experience.it
