Carnevale di Viareggio | sconti per gli abbonati al trasporto pubblico

Durante il Carnevale di Viareggio, i trasporti pubblici fanno un passo avanti. At-Autolinee toscane e la Fondazione Carnevale hanno raggiunto un accordo: sconti speciali per gli abbonati. L’obiettivo è facilitare l’arrivo in bus ai festeggiamenti e ridurre il traffico in città. Chi ha già un abbonamento può usufruire di tariffe agevolate, così si cerca di coinvolgere più persone e rendere più sostenibile l’evento. La partnership punta a rendere più semplice e conveniente partecipare alle sfilate e alle

Intesa tra At-Autolinee toscane e la Fondazione Carnevale per incentivare il trasporto pubblico e il raggiungimento in bus dei luoghi delle sfilate del celebre Carnevale di Viareggio. La storica manifestazione viareggina (https:viareggio.ilcarnevale.com) si svolgerà nei giorni 1-7-12-15-17-21 febbraio 2026 con la sfilata dei propri carri allegorici e in quell’occasione i clienti At avranno facilitazioni. Sconti, validi tutto l’anno, anche per visitare il Museo del Carnevale presso la Cittadella. Per l'ingresso al Museo della Cittadella del Carnevale i clienti di AT in possesso di abbonamento e tutte le scolaresche che presentano il biglietto dell'autobus timbrato in giornata per raggiungere la Cittadella avranno uno sconti di 2 euro sul biglietto: 3 euro anziché 5 euro, valido tutto l’anno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

