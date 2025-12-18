Zecchino D’Oro 2025 Speciale Natale con Topo Gigio e Cristina D’Avena

Preparati a vivere momenti magici con Zecchino D’Oro 2025 Speciale Natale, un doppio appuntamento su Rai1 che unisce tradizione, musica e magia natalizia. Dall’Antoniano di Bologna, Topo Gigio e Cristina D’Avena rendono ancora più speciale la Vigilia e il giorno di Natale, portando allegria e emozioni a grandi e piccini in un’atmosfera unica.

Due gli appuntamenti speciali su Rai1 per celebrare la Vigilia e il Natale, dall’Antoniano di Bologna e nel segno della musica dello Zecchino d’Oro. Due gli appuntamenti speciali su Rai1 e su RaiPlay per celebrare la Vigilia e il Natale, entrambi dall’Antoniano di Bologna, nel segno della musica dello Zecchino d’Oro. Il 24 dicembre andrà in onda, alle ore 16.40, un pomeriggio di musica ed emozioni, condotto da Cristina D’Avena con Topo Gigio e con la partecipazione dei due talent Mìmi e Nartico, per cantare e sognare insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini e a tanti amici dell’Antoniano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

