Carnevale di Calci

Domenica 15 febbraio, Calci si prepara a festeggiare il suo Carnevale. La manifestazione prevede una sfilata di maschere e un concorso a cui possono partecipare gruppi di almeno tre persone. La città si riempirà di colori e allegria, con cittadini e visitatori pronti a divertirsi insieme.

Domenica 15 febbraio il Carnevale animerà la cittadina di Calci anche grazie al concorso con sfilata delle maschere, a cui ci si può iscrivere a gruppi di minimo 3 persone. I primi tre gruppi classificati che avranno sfilato con i loro costumi autoprodotti riceveranno un premio.

