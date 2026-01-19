Il Carnevale di Ronciglione 2026 si prepara a tornare, portando nella provincia di Viterbo un ricco programma di eventi. Con i tradizionali tre Corsi di Gala e altre iniziative, la manifestazione conferma il ruolo di Ronciglione come “Città del Carnevale”. Un’occasione per cittadini e visitatori di vivere un momento di tradizione e convivialità, nel rispetto della storia e delle usanze di questa festa popolare.

Torna il Carnevale di Ronciglione. Il paese, in provincia di Viterbo, noto come “Città del Carnevale”, presenta l'edizione 2026 dei tre Corsi di Gala, oltre a numerosi altri eventi.Dal 1 al 17 febbraio, la città si trasforma in un centro di divertimento con sfilate, Corsi di Gala, maschere.🔗 Leggi su Romatoday.it

Carnevale 2026 a Ronciglione: tradizione, colori e tanto divertimento

Il Carnevale di Ronciglione 2026 si svolge dal 1 al 17 febbraio, offrendo un’occasione per scoprire tradizioni, colori e divertimento nel borgo. Durante le settimane di festa, si alternano sfilate di carri, parate, eventi per bambini e la storica carica dei Nasi Rossi, confermando il ruolo centrale di questa manifestazione nel calendario culturale locale. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e tradizione in un ambiente autentico.

Carnevale 2026: quattro giorni di eventi a Latina

Il Carnevale 2026 a Latina si avvicina, offrendo quattro giorni di eventi e iniziative dedicate alla tradizione. Nonostante siano appena terminate le festività natalizie, l’amministrazione comunale ha predisposto un programma ricco di attività per coinvolgere la comunità e valorizzare questa importante festa. Un’occasione per condividere momenti di aggregazione e scoprire le tradizioni locali in un periodo di convivialità e cultura.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Carnevale 2026 nel Lazio: dimenticate Roma, la vera festa è in questi 3 borghi (e i carri sono giganti) - Non solo Venezia: da Ronciglione a Civita Castellana, ecco gli eventi più spettacolari e antichi del Lazio da prenotare subito. piudonna.it