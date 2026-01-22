Carnevale di Vicopisano
Il Carnevale di Vicopisano prende il via con il primo corso mascherato, domenica 25 gennaio. L’evento si svolge nel centro storico del borgo, riconosciuto come Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. La manifestazione offre un’occasione per vivere l’atmosfera tradizionale del Carnevale, coinvolgendo residenti e visitatori in una giornata di colori e spunti culturali.
Primo corso mascherato del, domenica 25 gennaio, nel cuore del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, in Piazza Cavalca. Un'edizione dedicata al socio e fondatore di questa storica manifestazione, recentemente scomparso, Gianfranco Svani.
