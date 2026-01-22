Carnevale di Vicopisano

Da pisatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale di Vicopisano prende il via con il primo corso mascherato, domenica 25 gennaio. L’evento si svolge nel centro storico del borgo, riconosciuto come Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. La manifestazione offre un’occasione per vivere l’atmosfera tradizionale del Carnevale, coinvolgendo residenti e visitatori in una giornata di colori e spunti culturali.

Primo corso mascherato del, domenica 25 gennaio, nel cuore del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, in Piazza Cavalca. Un'edizione dedicata al socio e fondatore di questa storica manifestazione, recentemente scomparso, Gianfranco Svani."Gianfranco, sempre.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Frankenstein vibes a Vicopisano

Leggi anche: Candreva in concerto a Vicopisano

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Prima edizione di Stregami Pisa .

Video Prima edizione di Stregami Pisa .

Argomenti discussi: Ciao Gianfranco, anima storica del Carnevale di Vicopisano.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.