BOOM! CONTI OSPITE D’ONORE A VERISSIMO PER ANNUNCIARE LA TOFFANIN A SANREMO?

Carlo Conti sarà ospite d’onore a Verissimo domenica 1 febbraio, alle 15.30 su Canale 5. L’annuncio ha fatto subito discutere sui social, tra chi si aspetta grandi sorprese e chi chiede se questa sia la volta buona per l’annuncio della Toffanin a Sanremo. La puntata promette di essere ricca di colpi di scena.

Carlo Conti è l’ospite d’onore di Verissimo, domenica 1 febbraio alle 15.30 su Canale 5. L’annuncio ufficiale dell’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin ha scatenato i social. Il motivo della partecipazione, oltre a raccontarsi tra pubblico e privato come tutti i grandi protagonisti dello spettacolo e dello sport in Italia, potrebbe essere legato al Festival di Sanremo 2026. Anzi per i social non ci sono quasi dubbi: il popolare volto di Rai1 annuncerà in anteprima che Silvia Toffanin sarà una delle primedonne di Sanremo al fianco della coppia fissa Conti-Pausini. Come noto ai conduttori principali di tutte e cinque le serata del Festival della Canzone Italiana, in onda dal 24 al 28 febbraio 2026, si aggiungeranno in ogni serata volti notissimi a rotazione. 🔗 Leggi su Bubinoblog

