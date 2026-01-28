BOOM! CONTI OSPITE D’ONORE A VERISSIMO PER ANNUNCIARE LA TOFFANIN A SANREMO?

Carlo Conti sarà ospite d’onore a Verissimo domenica 1 febbraio, alle 15.30 su Canale 5. L’annuncio ha fatto subito discutere sui social, tra chi si aspetta grandi sorprese e chi chiede se questa sia la volta buona per l’annuncio della Toffanin a Sanremo. La puntata promette di essere ricca di colpi di scena.

Carlo Conti è l’ospite d’onore di Verissimo, domenica 1 febbraio alle 15.30 su Canale 5. L’annuncio ufficiale dell’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin ha scatenato i social. Il motivo della partecipazione, oltre a raccontarsi tra pubblico e privato come tutti i grandi protagonisti dello spettacolo e dello sport in Italia, potrebbe essere legato al Festival di Sanremo 2026. Anzi per i social non ci sono quasi dubbi: il popolare volto di Rai1 annuncerà in anteprima che Silvia Toffanin sarà una delle primedonne di Sanremo al fianco della coppia fissa Conti-Pausini. Come noto ai conduttori principali di tutte e cinque le serata del Festival della Canzone Italiana, in onda dal 24 al 28 febbraio 2026, si aggiungeranno in ogni serata volti notissimi a rotazione. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BOOM! CONTI OSPITE D’ONORE A VERISSIMO PER ANNUNCIARE LA TOFFANIN A SANREMO? Approfondimenti su Carlo Conti SANREMO 2026: CARLO CONTI IRROMPE AL TG1 PER ANNUNCIARE UN GRANDE OSPITE Sanremo 2026 si avvicina con nuovi aggiornamenti, tra cui la partecipazione di Carlo Conti, che ha recentemente annunciato un importante ospite durante il Tg1. Verissimo: Andrea Sempio ospite per la prima volta da Silvia Toffanin Andrea Sempio sarà ospite per la prima volta a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Carlo Conti Argomenti discussi: Sanremo 2026, Conti arruola (finalmente) le star: Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro. Cosa faranno. Un piccolo boom di gioia per la comunità materana: tra il 15 e il 16 gennaio, in appena 24 ore, ben otto neonati – un numero nettamente superiore alla media e non usuale per una regione, la Basilicata, che fa i conti con il fenomeno dello spopolamento – son facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.