Carambola sulla Canaletto Una corriera si schianta Undici feriti in ospedale

Questa mattina, sulla Canaletto, una corriera della Seta si è schiantata contro quattro veicoli. L’incidente ha provocato undici feriti, alcuni dei quali sono stati subito portati in ospedale. La dinamica resta da chiarire, ma sembra che il mezzo pubblico abbia impattato frontalmente contro tre auto e un furgone che arrivavano dalla corsia opposta. La scena è apparsa subito caotica e i soccorsi sono intervenuti in fretta per aiutare i feriti.

Paura ieri mattina per alcuni studenti e passeggeri che si trovavano a bordo di una corriera Seta. Il mezzo pubblico, infatti, per cause sconosciute ha impattato frontalmente contro quattro mezzi, tre auto e un furgone, che sopraggiungevano dalla direzione opposta che, a loro volta, sono schizzati ai lati della carreggiata. Seppur si siano registrati complessivamente 11 feriti tra i 18 e i 67 anni, nessuno ha fortunatamente riportato nello schianto lesioni gravi. L'incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 9:45 sulla Canaletto in località San Matteo, all'altezza del viadotto della linea ferroviaria dell'alta velocità.

