Colpisce carabiniere con un pugno | a Luino arrestato un senza fissa dimora

A Luino, un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dopo aver colpito un carabiniere con un pugno. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per gestire la situazione, che si è verificata in un contesto di alterazione dovuta all’alcool. L’episodio evidenzia le difficoltà e le tensioni legate alla presenza di persone in stato di ebbrezza nel territorio.

Luino (Varese), 12 gennaio 2026 – Ubriaco fradicio e fuori controllo, ha trasformato una semplice momento di curiosità in un episodio di violenza inaudita. Un cittadino romeno senza fissa dimora è finito in manette nel tardo pomeriggio di domenica 11 gennaio, dopo aver scagliato un pugno in pieno volto ad un carabiniere. Tutto è accaduto davanti a Palazzo Verbania, dove poco prima due donne erano state investite da un’auto. Tra i tanti accorsi sul luogo dell’incidente, c’era anche lui: agitato, barcollante, travolto dai fumi dell’alcol. Invece di limitarsi a osservare la scena, ha iniziato a disturbare, provocare ed infastidire i presenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpisce carabiniere con un pugno: a Luino arrestato un senza fissa dimora Leggi anche: Roma, 19enne accoltellato per 10 euro vicino al Colosseo: arrestato 18enne tunisino senza fissa dimora Leggi anche: Teatro, a Roma in scena “Pinocchio” con persone senza fissa dimora La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Luino, rumeno colpisce un carabiniere con un pugno, arrestato in pieno centro - Soccorsi in corso per l’investimento di due donne nel centro di Luino, poi la tensione sale: un uomo ubriaco colpisce un militare dell’Arma. laprovinciadivarese.it

Tira un pugno in faccia ad un carabiniere: arrestato in centro a Luino - Caos nel pomeriggio di ieri tra viale Dante e piazza Garibaldi: un uomo ubriaco ha colpito un militare mentre erano in corso le operazioni di soccorso alle donne investite da un'auto ... varesenoi.it

Va a curiosare sul luogo dell'#incidente, infastidisce le persone presenti e quando un #carabiniere lo invita a smetterla lo colpisce con un pugno in faccia: uomo #arrestato a #Luino - facebook.com facebook

Un peruviano e un croato espulsi girano liberi di uccidere una 19enne a Milano e un capotreno a Bologna. Ma la giustizia colpisce il carabiniere reo di aver ucciso il ladro che aveva ferito il proprio collega. Dov’è l’errore x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.