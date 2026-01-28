Campionato Libertas pioggia di medaglie per le atlete di Bassano in Teverina

Domenica 25 gennaio, nella palestra comunale di Soriano nel Cimino, si è svolta la prima tappa del campionato interprovinciale di Libertas Viterbo. Le atlete di Bassano in Teverina hanno conquistato numerose medaglie, portando a casa ottimi risultati in questa gara di ginnastica artistica. L’evento ha visto la partecipazione di 220 atlete e ha confermato il buon livello della disciplina nella zona.

Domenica 25 gennaio si è tenuta la prima tappa del campionato interprovinciale di Libertas Viterbo. L'evento, dedicato alla ginnastica artistica e organizzato nella palestra comunale di Soriano nel Cimino, ha raggiunto un importante risultato con la partecipazione di 220 atlete iscritte e sei.

