Vittoria Carones è di Bassano in Teverina la campionessa italiana del minitrampolino
Vittoria Carones campionessa italiana al minitrampolino, nella categoria Junior 2. La Giovane atleta della Asd Seven life fitness di Bassano in Teverina si è laureata al “Trofeo delle regioni Libertas” di Ginnastica artistica, che si è svolto domenica 23 novembre all'Accademia acrobatica di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
«Trapani sogna ad occhi aperti. Colpo grosso a Milano» titola il Giornale di Sicilia oggi in edicola. «Una vittoria destinata ad entrare nella storia, grande gioia per i 1.500 tifosi granata». - facebook.com Vai su Facebook