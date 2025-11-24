Vittoria Carones è di Bassano in Teverina la campionessa italiana del minitrampolino

Vittoria Carones campionessa italiana al minitrampolino, nella categoria Junior 2. La Giovane atleta della Asd Seven life fitness di Bassano in Teverina si è laureata al “Trofeo delle regioni Libertas” di Ginnastica artistica, che si è svolto domenica 23 novembre all'Accademia acrobatica di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

