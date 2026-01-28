Calogero Turturici lascia il comando dei vigili del fuoco arriva Mauro Caciolai

Da lunedì prossimo, a Milano, cambia il comando dei vigili del fuoco. Calogero Turturici lascia la guida del comando di via Messina dopo un periodo in carica. Al suo posto arriva Mauro Caciolai, pronto a prendere il suo posto e a gestire le emergenze della città. La notizia ha già fatto discutere tra i colleghi e gli abitanti, mentre si attende di scoprire quali novità porterà il nuovo incarico.

Cambio al vertice per i vigili del fuoco di Milano. Dal prossimo 2 febbraio Calogero Turturici lascerà la guida del comando di via Messina. Nella riunione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stato nominato dirigente generale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e assumerà l'incarico di direttore regionale per la Basilicata, a Potenza. Il nuovo comandante provinciale di Milano sarà Mauro Caciolai, attualmente alla guida del comando di Bologna. Tra gli interventi coordinati da Turturici nei sedici mesi trascorsi a Milano figurano il crollo dell'insegna "Generali" a CityLife, avvenuto il 30 giugno, e l'esondazione del Seveso del 22 settembre nel quartiere Niguarda, durante la quale le squadre dei pompieri hanno messo in salvo circa trecento studenti di una scuola.

