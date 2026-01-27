Milano-Cortina Tajani | Proteste opposizione su agenti Ice strumentali non stanno arrivando le SS – Il video

L'intervento di Tajani affronta le recenti proteste dell'opposizione riguardo alla presenza degli agenti ICE. È importante chiarire che non si tratta di un'azione legata alle forze di sicurezza statunitensi come le SS, ma di un tema che necessita di approfondimento e comprensione, evitando interpretazioni emotive e superficialità.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "O uno sa di cosa si parla o diventa una cosa emotiva, ma non è che sono quelli che stanno in strada a Minneapolis. Io sono stato quello più duro di tutti in Italia su questo, ma non è che stanno a arrivare le SS". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria e replicando alle domande dei cronisti sugli agenti dell'Ice che potrebbero arrivare in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina e delle proteste dell'opposizione. Courtesy: Augusto Cantelmi Tv2000 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina

L’ICE in Italia ha annunciato la propria presenza sul territorio, collaborando alla sicurezza delle Olimpiadi invernali e supportando la delegazione degli Stati Uniti.

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno presenti in Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Milano-Cortina, Tajani: Proteste opposizione su agenti Ice strumentali, non stanno arrivando le SS

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Agenti dell'Ice a Milano-Cortina 2026? Opposizione in allarme, Piantedosi rassicura: Non ci risulta; Il governo contro gli 'abusi' dell'Ice, giallo sugli agenti Usa in Italia; E alla fine la conferma Usa: Ai Giochi anche l’Ice; Iran, Tajani: Giovedì a Bruxelles proporrò di inserire Pasdaran in lista gruppi terroristici.

Milano-Cortina, Tajani: Proteste opposizione su agenti ICE strumentali, non stanno arrivando le SS(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 O uno sa di cosa si parla o diventa una cosa emotiva, ma non è che sono quelli che stanno in strada a Minneapolis. Io sono stato quello più duro di tutti in Ital ... msn.com

ICE a Milano-Cortina, Tajani: Non si occuperanno di ordine pubblico per le stradeROMA – Chiariamo: non è che arrivano loro a fare l’ordine pubblico in mezzo alla strada. Vengono a collaborare nelle sale operative. dire.it

#MilanoCortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: #Brignone in prima fila x.com

Milano Cortina 2026, il Coni ha scelto i vini per Casa Italia: ce n’è uno sardo, ecco quale - facebook.com facebook