Saba Goglichidze sta per lasciare l’Udinese. L’accordo con un club inglese è ormai chiuso e il giocatore georgiano si prepara a partire. La sua avventura in Italia sembra arrivata al termine, e ora si attende solo l’annuncio ufficiale del trasferimento.

Udinese, per Goglichidze c'è la possibilità del prestito al Watford

Calciomercato Udinese, Goglichidze al passo d’addio: c’è l’accordo per il trasferimento in Inghilterra! Ecco dove giocherà il georgianoCalciomercato Udinese, Goglichidze al passo d’addio: c’è l’accordo per il trasferimento in Inghilterra! Ecco dove giocherà il georgiano Saba Goglichidze è pronto a salutare la Serie A per intraprender ... calcionews24.com

Con poco spazio all'Udinese, Goglichidze va nell'altro club dei Pozzo: è fatta col WatfordIl futuro prossimo di Saba Goglichidze sembra destinato a proseguire lontano dalla Serie A. Il difensore georgiano classe 2004, arrivato all’Udinese. tuttomercatoweb.com

