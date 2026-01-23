Calciomercato serie C Torrasi lascia il Perugia | ha firmato per la Juve Stabia

Emanuele Torrasi lascia il Perugia e si trasferisce alla Juve Stabia. L’annuncio ufficiale del trasferimento è arrivato nelle ultime ore, con il calciatore che si sta dirigendo verso Castellammare di Stabia, dove inizierà la nuova avventura. Questo movimento rientra nel contesto delle operazioni di mercato della Serie C, con le due società che hanno concluso l’accordo per il trasferimento del difensore.

Il Perugia ha perfezionato poco fa un altro movimento in uscita. Emanuele Torrasi ha firmato il contratto con la Juve Stabia e sta raggiungendo proprio in queste ore la sua nuova destinazione, ovvero Castellammare. Termina dunque per il centrocampista, dopo due anni e mezzo, la sua avventura in.

