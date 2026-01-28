Calciomercato Milan o Dragusin o si resta così | il difensore può arrivare se …

Radu Dragusin potrebbe lasciare il Tottenham per approdare al Milan, ma non è ancora certo. Il difensore rumeno, classe 2002, ex Juventus e Genoa, è in cima alla lista dei possibili acquisti dei rossoneri per rinforzare la linea difensiva. Tuttavia, la trattativa non è ancora chiusa e tutto dipenderà dalle prossime mosse del club milanese.

L'eventuale aggiunta, come noto, sarebbe in difesa, dove Allegri, per il suo Milan, può contare di fatto sui tre titolari (Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic) più Koni De Winter, in netta crescita. Un eventuale infortunio, però, aprirebbe un buco e, pertanto, il club di Via Aldo Rossi si sta guardando intorno alla ricerca di un'occasione per rinforzare la retroguardia. Allegri avrebbe voluto Federico Gatti, ma la Juventus non ha aperto alla cessione. Piace tanto Mario Gila della Lazio, ma la sensazione è che i biancocelesti non lo cedano in questa finestra di calciomercato: ad ogni modo, i rossoneri hanno acquisito la pole position per lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

