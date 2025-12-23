Calciomercato Milan SOS difensore | l’innesto può arrivare da una big di A

Calciomercato Milan. Il Milan è al lavoro per rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della seconda parte della stagione. La dirigenza rossonera cerca un centrale pronto a dare subito il suo contributo, soprattutto in considerazione della necessità di garantire solidità a una retroguardia che spesso quest’anno ha concesso troppo anche contro avversarie meno temibili. Nei giorni scorsi sono circolati diversi nomi, tra cui quello di Disasi, difensore del Chelsea. Tuttavia, il profilo del francese non entusiasma né l’allenatore Massimiliano Allegri né la dirigenza, che valutano con attenzione le condizioni fisiche e la capacità del giocatore di adattarsi rapidamente al campionato italiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

