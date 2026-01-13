Roma Dr?gu?in resta sullo sfondo | il sì del difensore e un incastro da attendere

Roma si muove con pazienza nel mercato, con trattative che ancora non trovano una conclusione definitiva. Il sì del difensore e un possibile incastro restano in attesa, pronti a diventare protagonisti al momento opportuno. In questo contesto, la strategia è quella di monitorare con attenzione, mantenendo aperte tutte le possibilità per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Nel mosaico del mercato romanista, ci sono trattative che non esplodono ma restano lì, sullo sfondo, pronte a diventare centrali al primo incastro giusto. Una di queste porta dritta a Radu Dr?gu?in, nome che a Trigoria non è mai davvero uscito dai radar. Un gradimento chiaro, ribadito senza ambiguità. Dr?gu?in non ha mai nascosto la propria preferenza. Anzi, l’ha rafforzata nel tempo. Il messaggio arrivato attraverso il suo entourage è lineare: la Roma è una destinazione gradita, una maglia che il centrale rumeno indosserebbe volentieri. Un dettaglio tutt’altro che marginale in un mercato sempre più condizionato dalla volontà dei giocatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

