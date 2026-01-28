Calciomercato Milan | in arrivo un difensore centrale

Il Milan lavora già sul mercato di giugno, ma a gennaio punta a un difensore centrale. La società rossonera ha deciso di concentrarsi sul rinforzo in difesa, anche se l’allenatore Allegri ha dato priorità alla linea arretrata. Nei prossimi mesi, si attendono sviluppi su eventuali acquisti e strategie per rendere più compatto il reparto difensivo.

Il Milan cerca solo un rinforzo a gennaio. Massimiliano Allegri ha dato priorità alla difesa ma la squadra mercato rossonera è già al lavoro per giugno. L’esigenza del Diavolo è trovare un difensore che, con il passaggio alla difesa a tre, permetterebbe di far rifiatare i titolari. Per questa ragione il Milan starebbe attendendo possibili occasioni dell’ultima fase del mercato invernale, consapevole di avere in organico solo tre titolari affidabili ed un solo ricambio come De Winter. Il primo nome sulla lista degli obiettivi di mercato dei rossoneri sembrerebbe essere Mario Gila, centrale della Lazio.🔗 Leggi su Sportface.it

La Ternana sta rivedendo la rosa, con in uscita Federico Romeo e Alexis Ferrante.

