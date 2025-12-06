Calciomercato Milan nuovo difensore in arrivo per Allegri | gioca in Serie A

Il Milan ha fatto la sua scelta per quanto riguarda la difesa: Igli Tare ha puntato il promettente centrale della Serie A. Il Milan ha messo gli occhi su Jay Idzes, centrale del Sassuolo, come possibile rinforzo per il reparto difensivo. In vista della prossima sessione di mercato invernale, la dirigenza rossonera valuta il classe 2000 per duttilità e prospettive di crescita. Per ora non ci sono contatti diretti tra i club, ma l’interesse è reale e potrebbe concretizzarsi prossimamente. Tare punta gli occhi su Jay Idzes. Il Milan ha cominciato a monitorare Jay Idzes con attenzione. Come riportato dal giornalista Luca Cilli, il club rossonero segue il difensore olandese naturalizzato indonesiano per caratteristiche e potenziale. 🔗 Leggi su Sportface.it