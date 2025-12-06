Calciomercato Milan nuovo difensore in arrivo per Allegri | gioca in Serie A
Il Milan ha fatto la sua scelta per quanto riguarda la difesa: Igli Tare ha puntato il promettente centrale della Serie A. Il Milan ha messo gli occhi su Jay Idzes, centrale del Sassuolo, come possibile rinforzo per il reparto difensivo. In vista della prossima sessione di mercato invernale, la dirigenza rossonera valuta il classe 2000 per duttilità e prospettive di crescita. Per ora non ci sono contatti diretti tra i club, ma l’interesse è reale e potrebbe concretizzarsi prossimamente. Tare punta gli occhi su Jay Idzes. Il Milan ha cominciato a monitorare Jay Idzes con attenzione. Come riportato dal giornalista Luca Cilli, il club rossonero segue il difensore olandese naturalizzato indonesiano per caratteristiche e potenziale. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altre letture consigliate
Una bella operazione per i rossoneri bmbr.cc/kb93qxe #Calciomercato #Milan Vai su X
Gimenez via a gennaio? L'agente Pimenta dice «non esiste», ma Calciomercato.it svela che la dirigenza cerca il sostituto. #Milan #Gimenez #Icardi #Undav #Calciomercato #Allegri #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Milan, nuovo difensore in arrivo per Allegri: gioca in Serie A - Il Milan ha fatto la sua scelta per quanto riguarda la difesa: Igli Tare ha puntato il promettente centrale della Serie A. Lo riporta sportface.it
Calciomercato Milan, scelto il nuovo difensore: arriva dal Qatar - Il Milan ha messo gli occhi sul giovane difensore del Qatar: gioca con Verratti, Luis Alberto e Piatek. sportface.it scrive
Calciomercato Milan, il difensore che intriga davvero il club gioca nel Sassuolo - Il Milan sta cercando un difensore da aggiungere alla propria batteria di centrali e negli ultimi giorni emerge un nome nuovo. Riporta notiziemilan.it
Milan, un difensore goleador per Allegri: ecco il “gigante inglese” - Il Milan ha messo gli occhi su un centrale difensivo che gioca in Ligue 1 e che piace anche della Juventus: duello di calciomercato? Segnala milanlive.it
Milan, spunta un nuovo nome per la difesa: da Sky Sport novità importanti sul classe 2000 - Igli Tare ragiona su un nuovo nome da aggiungere alla retroguardia del Milan. Scrive spaziomilan.it
Calciomercato Milan, Tare osserva il difensore: contatto - Il Milan ha iniziato a muovere i primi passi sul mercato in vista delle prossime finestre di trasferimento, foca ... Lo riporta milannews24.com