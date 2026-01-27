Calciomercato Ternana in arrivo un nuovo difensore In uscita Federico Romeo ed Alexis Ferrante

La Ternana sta rivedendo la rosa, con in uscita Federico Romeo e Alexis Ferrante. Nel frattempo, il club si prepara alla prossima sfida di Coppa Italia Serie C contro il Potenza, concentrandosi su aspetti tecnici e strategici per ottimizzare le prestazioni della squadra.

Il calciomercato della Ternana si sta concentrando sul fronte uscite. La massima attenzione è sicuramente sul campo, con alle porte la delicata sfida di Coppa Italia Serie C contro il Potenza, ma intanto il direttore dell'area tecnica Diego Foresti sta lavorando sul ridurre la rosa a disposizione.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Calciomercato Ternana Calciomercato Ternana, Federico Romeo lascia le Fere. Futuro lontano dal rossoverde anche per Alexis Ferrante La Ternana sta rinnovando la propria rosa, con Federico Romeo e Alexis Ferrante tra i giocatori in uscita. Calciomercato Ternana, Alexis Ferrante salta la sfida di Potenza: possibile cessione per il centravanti In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Potenza e Ternana, in programma mercoledì 28 gennaio alle 18, Alexis Ferrante non sarà presente a causa di un’assenza importante. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Calciomercato Ternana Argomenti discussi: Calciomercato Ternana, avanza la trattativa per Zan Majer. Fine settimana di ‘riposo’: si avvicina la discussione del ricorso sulla penalizzazione; Calciomercato Ternana, arrivi e partenze | Lutto al braccio contro il Carpi; Calciomercato Ternana, ultimo obiettivo in entrata e le uscite: le possibili partenze; Serie C, Calciomercato Ternana – Fatta per Pagliari: le ultimissime. Ternana, accordo col Verona: in arrivo il difensore KurtiLa Ternana si rinforza prelevando uno dei punti cardine della difesa dell'Hellas Verona Primavera. Come riportato da Hellaslive.it, il club umbro ha chiuso per l'arrivo del centrale Adi ... tuttoc.com Calciomercato Foggia, colpo a centrocampo: in arrivo Romeo dalla TernanaIl mercato invernale è entrato nel suo atto finale. Altri sette giorni di tempo a disposizione delle società per provare a piazzare gli ultimi colpi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo stagio ... foggiatoday.it Il #Foggia prende l’esterno offensivo Federico #Romeo dalla #Ternana in prestito con diritto di riscatto. #calciomercato x.com Calciomercato Ternana, arrivi e partenze | Lutto al braccio contro il Carpi #tuttoggi #Sport #Terni #calciomercato #evidenza #scoop #ternana | http://ow.ly/yV6Q106tyQA - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.