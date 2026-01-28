Calciomercato Milan Aké è l’obiettivo della chiusura di mercato | lui vuole i…

Il Milan punta ancora su Nathan Aké per rinforzare la difesa. La società cerca di chiudere l’affare prima della fine del mercato, mentre Aké sembra voler lasciare il suo attuale club. I dirigenti rossoneri sono al lavoro per trovare l’accordo e portare il difensore inglese in Italia.

Calciomercato Milan. Il Milan continua a muoversi con attenzione sul mercato e tra i profili monitorati per rinforzare la difesa spunta anche quello di Nathan Aké. A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come il nome del centrale del Manchester City sia sotto osservazione da diverse settimane, pur nella consapevolezza della complessità dell’operazione. Secondo quanto riferito dal giornalista, l’interesse rossonero non è affatto recente: “ È un nome che il Milan sta monitorando da inizio gennaio, consapevole del fatto che si tratta di un’operazione piuttosto complicata a livello di costi “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, potrebbe lasciare il club nella sessione invernale di calciomercato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

Milan, si riaccende la pista Aké: c’è un ostacolo da superareL'olandese piace alla dirigenza, desiderosa di regalare ad Allegri un difensore di un certo spessore. Ma prima c'è un muro da superare. spaziomilan.it

Il Milan ci prova per Aké del City. Ma la pista non è semplice: i motiviMatteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul mercato di gennaio del Milan che avrebbe messo nel mirino il difensore classe 1995 del ... milannews.it

