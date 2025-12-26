Calciomercato Milan l’esperto di mercato ne è certo | Gabriel Jesus non è un obiettivo

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Moretto rivela importanti novità su Gabriel Jesus: il brasiliano non è un obiettivo del Milan in vista del prossimo calciomercato. Ecco le ultime sull'attaccante dell'Arsenal. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, l'esperto di mercato ne è certo: Gabriel Jesus non è un obiettivo

