Calciomercato grande errore in Serie A | usato il nome di Paolo anziché di Daniel Maldini

La Lazio ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Daniel Maldini, ma sui siti e nelle comunicazioni ufficiali è stato scritto il nome sbagliato. La Lega ha diffuso un comunicato che cita Paolo Maldini, confondendo così il nome del calciatore. La confusione ha fatto il giro del web, lasciando i tifosi perplessi. La società biancoceleste si è subito corretta, ma il danno è fatto.

Dopo giorni di chiacchiere, è finalmente ufficiale: la Lazio ha effettuato il suo primo colpo del mercato invernale. La società biancocelesti ha ufficializzato l'arrivo di Daniel Maldini, ex Milan e figlio di Paolo, nella capitale tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito web: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio" Il giovane trequartista, infatti, questa mattina si è presentato a Villa Mafalda, clinica biancoceleste, per effettuare le classiche visite mediche di rito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, grande errore in Serie A: usato il nome di Paolo anziché di Daniel Maldini Approfondimenti su Calciomercato SeriaA Juventus, spunta il nome di Daniel Maldini per l’attacco La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Calciomercato Lazio, ufficiale Daniel Maldini: cifre e modalità La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Daniel Maldini dall’Atalanta, finalizzando i dettagli della trattativa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Calciomercato SeriaA Argomenti discussi: Salvini: San Siro buttati 5 anni. Un errore lo stop alle trasferte per i tifosi. Milan oltre ai risultati serve il bel gioco, ci sarò con la Roma; È l'ultimo dei responsabili. CorSera assolve Lucca nonostante il grave errore di Copenaghen; PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-FIORENTINA (1-2): grande reazione della viola; Inter, scatto scudetto su Milan e Napoli. E ora il colpo: i tifosi sognano il grande ritorno. Maldini all’esordio CORRIEREDELLOSPORT.IT Daniel Maldini sarà convocato venerdì. Prime indicazioni tattiche con Sarri: provato da falso nueve nel tridente. Entusiasmo alto e idee chiare: “La Lazio è un passo importante, vengo da un periodo non se - facebook.com facebook UFFICIALE: Daniel #Maldini passa alla #Lazio a titolo temporaneo, il comunicato biancoceleste #MilanPress x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.