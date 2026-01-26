Calciomercato Lazio ufficiale Daniel Maldini | cifre e modalità

La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Daniel Maldini dall’Atalanta, finalizzando i dettagli della trattativa. La firma e le modalità del trasferimento sono state rese note, segnando un nuovo passo nel mercato dei biancocelesti. L’operazione si inserisce nel progetto di rafforzamento della squadra, con Maldini che si unisce alla rosa in vista della nuova stagione.

Calciomercato Lazio. È ormai tutto definito per il passaggio di Daniel Maldini dall’ Atalanta alla Lazio. Dopo i contatti intensificati nelle ultime ore, i due club hanno chiuso l’operazione sistemando anche gli ultimi dettagli rimasti in sospeso. Maurizio Sarri si prepara così ad accogliere un rinforzo di qualità per il reparto offensivo, un profilo giovane ma già abituato alla pressione della Serie A. L’accordo prevede il trasferimento del giocatore nella capitale con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro. È stato inoltre inserito un diritto di riscatto fissato a 14 milioni, che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate al rendimento e agli obiettivi sportivi.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

