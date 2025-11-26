Milan puntati gli occhi in Premier League | Bernardo Silva in arrivo? Le ultime
Bernardo Silva, classe 1994, conferma la fine della sua avventura al Manchester City di Guardiola dopo ben 8 lunghi anni: Il Milan osserva la situazione, ma non è l'unica squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Milan: occhi puntati su Tommaso #Pobega, ora uomo di fiducia di Vincenzo Italiano a Bologna e vicino al riscatto #Milan #Calciomercato #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Moretto: il #Milan ha gli occhi puntati su #Franculino, cannoniere del #Midtjylland che piace a mezza Europa #MilanPress Vai su X
Futuro Caprile, non solo Inter e Milan sul portiere: sullo sfondo anche la Premier League. Ecco i dettagli - Futuro Caprile, non si registra solo l’interesse di Inter e Milan per il portiere del Cagliari ma spunta anche l’ipotesi Premier: i dettagli Elia Caprile, il portiere italiano classe 2001 attualmente ... Lo riporta cagliarinews24.com
Mercato Milan, Gabbia inamovibile ma serve un’alternativa: il Diavolo a caccia di esuberi - Mercato Milan, Matteo Gabbia è sostanzialmente inamovibile per la formazione di Allegri ma manca un’alternativa: occhi in Premier La strategia del mercato Milan per il prossimo calciomercato invernale ... Come scrive milannews24.com
Milan, dalla Premier il nuovo bomber: scambio con Chukwueze - Il Milan punta gli occhi con interesse ancora una volta in Premier League per regalare a Massimiliano Allegri il bomber di cui ha bisogno. Secondo calciomercato.it