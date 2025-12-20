Ha preso il via la due-giorni dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio femminile. Col campionato che riprenderà l’anno venturo, week end dedicato a quest’altra competizione, per definire il quadro delle compagini qualificate ai quarti. Oggi sono andate in scena le prime due sfide. Il via alle danze è stato dato dai confronti tra Ternana Women-Como Women (4-2 il precedente in campionato per la squadra di Sottili lo scorso 9 novembre) e Napoli Women-Sassuolo. Le umbre, anche un po’ a sorpresa, si sono imposte contro le lariane di misura. Un 2-1 frutto soprattutto del doppio vantaggio della formazione di casa con Valeria Pirone ed Heden Corrado a trovare la via della rete al 2? e al 22?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Napoli e Ternana approdano ai quarti di finale di Coppa Italia

Leggi anche: Coppa Italia, Napoli ai quarti di finale: battuto il Cagliari 10-9 ai rigori

Leggi anche: Ternana travolgente, ribaltato il Giugliano. Vittoria in Coppa e passaggio ai quarti di finale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli Women e Ternana Women le prime qualificate ai quarti: battute Sassuolo e Como Women; Juventus - Napoli Women in Diretta Streaming | IT; Primavera 2 femminile 8^ giornata. Napoli e Como 1907 vincono e si confermano in testa ai due girone, i risultati; Calcio femminile, nono turno infuocato in Serie A. Tanti scontri diretti, occasione di fuga per la Roma?.

Calcio femminile, Napoli e Ternana approdano ai quarti di finale di Coppa Italia - giorni dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio femminile. oasport.it