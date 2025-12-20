Calcio femminile Napoli e Ternana approdano ai quarti di finale di Coppa Italia
Ha preso il via la due-giorni dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio femminile. Col campionato che riprenderà l’anno venturo, week end dedicato a quest’altra competizione, per definire il quadro delle compagini qualificate ai quarti. Oggi sono andate in scena le prime due sfide. Il via alle danze è stato dato dai confronti tra Ternana Women-Como Women (4-2 il precedente in campionato per la squadra di Sottili lo scorso 9 novembre) e Napoli Women-Sassuolo. Le umbre, anche un po’ a sorpresa, si sono imposte contro le lariane di misura. Un 2-1 frutto soprattutto del doppio vantaggio della formazione di casa con Valeria Pirone ed Heden Corrado a trovare la via della rete al 2? e al 22?. 🔗 Leggi su Oasport.it
