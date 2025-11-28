AEW | Ricochet perde il controllo e affronta Michael Ray in un acceso faccia a faccia a Collision

Ricochet non ha più intenzione di aspettare opportunità e nell’episodio del 27 novembre di AEW Collision lo ha dimostrato in grande stile, scatenando caos attorno al ring con due interventi separati. La serata di scompiglio è iniziata dopo che Dalton Castle e gli Outrunners hanno ottenuto una vittoria combattuta contro MxM TV. Nonostante l’agguato subito prima dell’inizio del match da parte di Johnny TV, Taya Valkyrie e Mason Madden, Castle, Truth Magnum e Turbo Floyd sono riusciti a riorganizzarsi. Gli Outrunners hanno piazzato un doppio Elbow Drop su Mansoor, permettendo poi a Castle di connettere con la Bangarang per il pin vincente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

