Europei 2026 Serbia e Ungheria faccia a faccia in una finale all’ultimo respiro

Gli Europei 2026 stanno per definire il loro vincitore, con Serbia e Ungheria pronti a sfidarsi in una finale che promette emozioni intense. Due nazioni dal passato ricco di successi si affrontano in un match decisivo, determinante per il trionfo continentale. Un appuntamento che chiude un percorso di qualificazioni e attese, segnando un momento importante nel calcio internazionale.

Siamo giunti al momento della verità. Due corazzate del panorama internazionale si trovano nuovamente faccia a faccia, a pochi giorni di distanza, nella sfida che assegna il titolo continentale. Nella finale degli Europei di Belgrado la Serbia, padrona di casa, affronta, fischio d’inizio previsto domani alle 20:30, l’Ungheria. I serbi hanno guadagnato il diritto alla partita decisiva grazie al successo per 17-13 ottenuto nella seconda semifinale contro l’Italia. Uros Stevanovic vuole completare il percorso che punta a riportare i vincitori delle ultime tre edizioni delle Olimpiadi su quel tetto d’Europa conquistato per l’ultima volta nel 2018. 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia fuori dagli Europei di pallamano 2026: vince l’Ungheria, ma l’ultimo match avrà una valenzaL’Italia di pallamano si ferma ai quarti di finale degli Europei 2026, perdendo 32-26 contro l’Ungheria.

LIVE Serbia-Italia 17-13, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: padroni di casa troppo superiori, Settebello per il bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.56 ... oasport.it

Si ferma in semifinale il cammino dell’Italia agli Europei, ma il Settebello esce dall’Arena di Belgrado con dignità. Contro i padroni di casa della Serbia,gli azzurri cedono 17-13 al termine di una partita durissima, disputata davanti a oltre 15mila tifosi serbi. - facebook.com facebook

A CENA TUTTI A BELGRADO Grinta, coraggio, spirito di squadra. Serviranno questi ingredienti per battere i campioni olimpici in carica! Oggi è il giorno della semifinale degli Europei di pallanuoto: Italia-Serbia promette spettacolo! Appuntamento alle x.com