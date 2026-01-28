Bruno Vitale | il latitante arrestato in una casa in Svizzera era in fuga da un anno

Da today.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita la fuga di Bruno Vitale, il 29enne della 'ndrangheta di Guardavalle catturato in Svizzera dopo un anno di latitanza. Era scappato prima del blitz dei carabinieri a gennaio 2025 e ora si trova in manette. La sua cattura si è conclusa in una casa in Svizzera, dove si nascondeva.

Il 29enne, considerato un esponente della cosca di 'ndrangheta Gallace di Guardavalle (Catanzaro), è stato catturato mentre si trovava all'interno di un'abitazione di Wetzikon, cittadina del cantone di Zurigo È finita dopo un anno la latitanza di Bruno Vitale, 29enne appartenente alla cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle (Catanzaro), che era riuscito a scappare prima del blitz dei carabinieri del 29 gennaio 2025. Vitale è stato catturato venerdì scorso in un’abitazione in Svizzera, grazie alla collaborazione con la polizia di Zurigo e la polizia federale elvetica. L'arresto, avvenuto su indicazione del raggruppamento operativo speciale carabinieri, si inserisce nell'ambito dell'indagine 'Ostro-Amaranto' condotta dai carabinieri del Ros che, secondo l'accusa, ha ricostruito l'operatività della locale di 'ndrangheta di Guardavalle, attiva nel soveratese e con ramificazione nel Centro-Nord Italia.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Bruno Vitale

‘Ndrangheta, arrestato il latitante Bruno Vitale in Svizzera

La polizia svizzera ha arrestato in Svizzera Bruno Vitale, ricercato in Italia per associazione mafiosa e collegato alla ‘Ndrangheta di Guardavalle.

Ndrangheta, arrestato a Zurigo il latitante Bruno Vitale

La Polizia di Zurigo ha arrestato questa mattina Bruno Vitale, un latitante della cosca Gallace di Guardavalle.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bruno Vitale

Argomenti discussi: 'Ndrangheta, arrestato in Svizzera il latitante Bruno Vitale; ‘Ndrangheta, è finita la latitanza di Bruno Vitale. L’uomo dei Gallace catturato in Svizzera; Operazione Ostro: si è conclusa in Svizzera la latitanza di Bruno Vitale; ‘Ndrangheta, arrestato il latitante Bruno Vitale.

bruno vitale il latitanteNdrangheta, arrestato a Zurigo il latitante Bruno VitaleCarabinieri del Ros Nella mattinata di venerdì 23 gennaio 2026, la Polizia Cantonale di ... msn.com

bruno vitale il latitante'Ndrangheta, arrestato in Svizzera il latitante Bruno Vitalel ricercato è stato localizzato all'interno di un'abitazione di Wetzikon, nel cantone svizzero di Zurigo. L'operazione ha portato all'emissione di 44 misure cautelari ... tg24.sky.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.