Bruno Vitale | il latitante arrestato in una casa in Svizzera era in fuga da un anno

È finita la fuga di Bruno Vitale, il 29enne della 'ndrangheta di Guardavalle catturato in Svizzera dopo un anno di latitanza. Era scappato prima del blitz dei carabinieri a gennaio 2025 e ora si trova in manette. La sua cattura si è conclusa in una casa in Svizzera, dove si nascondeva.

Il 29enne, considerato un esponente della cosca di 'ndrangheta Gallace di Guardavalle (Catanzaro), è stato catturato mentre si trovava all'interno di un'abitazione di Wetzikon, cittadina del cantone di Zurigo È finita dopo un anno la latitanza di Bruno Vitale, 29enne appartenente alla cosca di 'ndrangheta Gallace di Guardavalle (Catanzaro), che era riuscito a scappare prima del blitz dei carabinieri del 29 gennaio 2025. Vitale è stato catturato venerdì scorso in un'abitazione in Svizzera, grazie alla collaborazione con la polizia di Zurigo e la polizia federale elvetica. L'arresto, avvenuto su indicazione del raggruppamento operativo speciale carabinieri, si inserisce nell'ambito dell'indagine 'Ostro-Amaranto' condotta dai carabinieri del Ros che, secondo l'accusa, ha ricostruito l'operatività della locale di 'ndrangheta di Guardavalle, attiva nel soveratese e con ramificazione nel Centro-Nord Italia.

