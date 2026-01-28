Ndrangheta arrestato a Zurigo il latitante Bruno Vitale

La Polizia di Zurigo ha arrestato questa mattina Bruno Vitale, un latitante della cosca Gallace di Guardavalle. L’operazione è stata coordinata con le forze svizzere e su indicazione dei carabinieri italiani. Vitale è stato preso mentre cercava di sfuggire alla cattura nel centro di Zurigo.

Nella mattinata di venerdì 23 gennaio 2026, la Polizia Cantonale di Zurigo, in collaborazione con la Polizia Federale elvetica e su indicazione del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS), ha arrestato Bruno Vitale, latitante appartenente alla cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. L’indagine “Ostro-Amaranto”. L’arresto si inserisce nell’ambito dell ‘indagine “Ostro-Amaranto”, condotta dai Carabinieri del ROS, che ha ricostruito, a livello di gravità indiziaria, l’operatività della locale di ‘ndrangheta di Guardavalle, attiva nel soveratese e con ramificazioni nel Centro-Nord Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ndrangheta, arrestato a Zurigo il latitante Bruno Vitale Approfondimenti su Ndrangheta Gallace 'Ndrangheta, latitante Camporesi atterrato a Fiumicino: il video della polizia Luciano Camporesi, 50 anni, coinvolto nell'inchiesta antimafia 'Pollino', è stato individuato e sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Ndrangheta, estradato in Italia il latitante Luciano Camporesi, condannato per traffico di droga Luciano Camporesi, latitante condannato per traffico di droga, è stato estradato in Italia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ndrangheta Gallace Argomenti discussi: 'Ndrangheta, arrestato in Svizzera il latitante Bruno Vitale; ‘Ndrangheta, il latitante Vitale acciuffato in un’abitazione nel cantone di Zurigo; Catturato in Svizzera il latitante Bruno Vitale, uomo dei Gallace di Guardavalle; ‘Ndrangheta, arrestato in Svizzera il latitante Bruno Vitale. Ndrangheta, arrestato a Zurigo il latitante Bruno VitaleNella mattinata di venerdì 23 gennaio 2026, la Polizia Cantonale di Zurigo, in collaborazione con la Polizia Federale elvetica e su indicazione del ... lapresse.it 'Ndrangheta, arrestato in Svizzera il latitante Bruno VitaleArrestato il latitante Bruno Vitale, appartenente alla cosca di 'ndrangheta Gallace di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. Questo il bilancio dell’operazione della polizia Cantonale di Zurigo in c ... msn.com ‘, ` . ’ https://www.corrieredellacalabria.it/2026/01/27/ndrangheta-e-finita-la-latitanza-di-bruno-vitale-luomo-dei-gallace-catturato-i - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.