‘Ndrangheta arrestato il latitante Bruno Vitale in Svizzera

La polizia svizzera ha arrestato in Svizzera Bruno Vitale, ricercato in Italia per associazione mafiosa e collegato alla ‘Ndrangheta di Guardavalle. L’operazione è stata condotta congiuntamente dalle forze di Zurigo e dalla Polizia Federale, su indicazione dei Carabinieri italiani. Vitale era in fuga da tempo e ora si trova in custodia.

Arrestato in Svizzera il latitante Bruno Vitale: operazione congiunta contro la 'Ndrangheta. La Polizia Cantonale di Zurigo, in collaborazione con la Polizia Federale elvetica e su indicazione del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, ha arrestato il latitante Bruno Vitale, ritenuto appartenente alla cosca di Ndrangheta Gallace di Guardavalle. L'operazione rappresenta un nuovo colpo alle ramificazioni internazionali della criminalità organizzata calabrese. Un arresto inserito nell'indagine "Ostro-Amaranto". L'attività si colloca nell'ambito dell'indagine "Ostro-Amaranto" condotta dal ROS dei Carabinieri, che ha ricostruito – a livello di gravità indiziaria – l'operatività della locale di Ndrangheta di Guardavalle (CZ), attiva nel soveratese e con estensioni nel Centro-Nord Italia.

