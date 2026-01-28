La quarta stagione di Bridgerton arriverà il 29 gennaio alle due di notte italiana. Gli appassionati sono pronti a tornare nelle atmosfere eleganti e danzanti del primo Ottocento, con una nuova protagonista che si nasconde dietro una maschera come una vera Cenerentola. La serie, amatissima, fa di nuovo parlare di sé, promettendo colpi di scena e atmosfere raffinate.

Pronti a tornare nelle atmosfere danzanti del primo Ottocento? La quarta stagione di Bridgerton esce il 29 gennaio, nello specifico alle 2 ora italiana. La profonda sera di solito porta consiglio, ma stavolta porterà vestiti pomposi e storie fiabesche senza tempo. Gli amori impossibili sono i più avvincenti, quelli della famosa serie sono avvolti dal mistero e accompagnati dalle chiacchiere scatenate da Lady Whistledown. Nella terza stagione si scopre l’identità della scrittrice nascosta: ovvero, la dolce Penelope Featherington che finalmente si sposa con il tanto desiderato Colin Bridgerton. Benedict Bridgerton è il personaggio che più di tutti rompe gli schemi del mondo regale dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bridgerton 4: una Cenerentola mascherata al centro della nuova stagione

Approfondimenti su Bridgerton 4

La prima serata del Carnevale di Venezia, in Piazza San Marco, sarà dedicata al Gran Ballo ispirato a Bridgerton, realizzato in collaborazione con Netflix.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

BRIDGERTON SEASON 4 The Masquerade Twist No One Expected

Ultime notizie su Bridgerton 4

Argomenti discussi: Bridgerton 4, nel segno di Cenerentola un nuovo amore sboccia al ballo; Bridgerton 4, i costumi del grande ballo in maschera rimandano a Shakespeare e Cenerentola; Benedict si innamora in Bridgerton 4, l'inizio di una fiaba è alle porte: a che ora escono i primi episodi su Netflix; 'Bridgerton 4', Luke Thompson e Yerin Ha: Serve lentezza emotiva nell'era delle relazioni usa e getta.

Benedict si innamora in Bridgerton 4, quando e a che ora escono i primi episodi su NetflixManca pochissimo al debutto su Netflix della quarta stagione, che finalmente vedrà l’incontro tra Benedict e Sophie: quando potremo vederla. libero.it

Bridgerton 4: quando esce la prima parte e tutto quello che devi sapereBridgerton 4 è tratto dal terzo romanzo regency di Julia Quinn, intitolato La proposta di un gentiluomo. Il secondogenito Benedict Bridgerton è un libertino dall'animo bohémienne, un'artista e uno ... hynerd.it

Bridgerton Italia (@BridgertonItalia) facebook