I nuovi episodi della serie tratta dai romanzi di Julia Quinn arriveranno su Netflix suddivisi in 2 parti a partire dal 29 gennaio. Il 29 gennaio arriverà sugli schermi di Netflix la prima parte della stagione 4 della serie Bridgerton e il trailer anticipa i nuovi amori e problemi che affronteranno i membri della famiglia al centro della trama della serie. Il protagonista del nuovo capitolo della storia tratta dai romanzi di Julia Quinn sarà Benedict, il personaggio interpretato da Luke Thompson. Un ballo in maschera che cambierà la storia di Benedict Il quarto capitolo della storia di Bridgerton, come anticipa il trailer, seguirà quello che accade dopo un ballo in maschera che potrebbe cambiare per sempre la vita del giovane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bridgerton 4: una nuova stagione di corteggiamenti e intrighi inizia nel nuovo trailer

