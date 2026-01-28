Il Comune di Brecce Bianche ha deciso di bloccare l’installazione dell’antenna telefonica in strada di Monte D’Ago. La Soprintendenza si è opposta, ribadendo che il paesaggio deve restare intatto. Alla fine, il Comune ha preso una decisione definitiva: niente antenna, almeno per ora.

Antenna bocciata, stop definitivo in sede amministrativa: a Brecce Bianche ha vinto il paesaggio. È quanto stabilito dal Comune che ha chiuso la porta all’antenna per la telefonia mobile che sarebbe dovuta spuntare in strada di Monte D’Ago. Il progetto di Wind Tre su infrastruttura Cellnex Italia è stato fermato perché incompatibile con il vincolo paesaggistico. L’ultima parola l’ha detta la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: parere negativo vincolante, non superabile. A metterlo nero su bianco è stata la determinazione dirigenziale del Comune di Ancona n. 58 del 15 gennaio 2026, che ha chiuso definitivamente il procedimento con esito negativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brecce Bianche, stop all’antenna. La Soprintendenza si opppone. Il Comune chiude il discorso

Approfondimenti su Brecce Bianche

Il consiglio comunale del 17 dicembre si è concentrato sul metodo adottato per decidere sul taglio dei ciliegi di via XX Settembre, trasformando la discussione in un vero e proprio caso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Brecce Bianche

Argomenti discussi: Brecce Bianche, stop all’antenna. La Soprintendenza si opppone. Il Comune chiude il discorso.

Polpette killer a Brecce Bianche: Fate attenzione ai vostri cani. E scatta la denuncia all’ArmaPolpette con i chiodi, torna l’allarme alle Brecce Bianche. L’ultimo ritrovamento risale alla sera di domenica. Due giorni fa, a scovare il wurstel potenzialmente letale nei pressi dii una scuola ... ilrestodelcarlino.it

L'hater dei cuccioli colpisce ancora: in due quartieri di Ancona torna l'allarme per i bocconi avvelenatiANCONA - Bocconi avvelenati rinvenuti nei giardinetti delle Brecce Bianche e lungo il viale della Vittoria, all’incrocio con via Orsi. Sembra essere tornato in azione l’hater (o in questo caso gli ... corriereadriatico.it

Un 35enne napoletano catturato dalla squadra mobile con la refurtiva ancora in mano mentre lasciava un’abitazione di Brecce Bianche: aveva inventato la storia del figlio della donna coinvolto in una rapina. - facebook.com facebook