Ciliegi di via XX Settembre il consiglio boccia lo stop al taglio ma scoppia il caso Soprintendenza

Il consiglio comunale del 17 dicembre si è concentrato sul metodo adottato per decidere sul taglio dei ciliegi di via XX Settembre, trasformando la discussione in un vero e proprio caso. La decisione sulla questione si intreccia con tensioni tra amministrazione e Soprintendenza, evidenziando come le modalità di approccio possano influenzare profondamente il dibattito pubblico e le scelte urbanistiche.

© Quicomo.it - Ciliegi di via XX Settembre, il consiglio boccia lo stop al taglio, ma scoppia il caso Soprintendenza Il consiglio comunale del 17 dicembre chiamato a discutere dei ciliegi di via XX Settembre si è trasformato in un processo al metodo, più che al merito. La mozione che chiedeva di fermare il taglio e di avviare una nuova valutazione tecnica è stata bocciata dalla maggioranza con 17 voti contrari. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Ciliegi di via XX Settembre, la richiesta al prefetto: “Alberi storici, si sospenda il taglio". E anche i tecnici chiedono lo stop alla “tabula rasa” Leggi anche: Stop al taglio dei ciliegi di via XX Settembre: il Tar ferma le motoseghe nel centro di Como Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Como, clamorosa svolta: il Tar blocca il taglio dei ciliegi di via XX Settembre; L'ultima protesta per salvare i ciliegi giapponesi di via XX Settembre: chiamata a raccolta contro il taglio; Como, ciliegi di via XX Settembre: il taglio previsto per lunedì 15. I residenti: “Il Comune non rispetta la memoria urbana”; Ciliegi via XX settembre, il Tar blocca (per ora) l'abbattimento da lunedì mattina: la soddisfazione del Comitato. I ciliegi di via XX Settembre: una storia lunga 70 anni - Il caso Furono piantumati subito dopo la guerra, e da allora sono rimasti. laprovinciadicomo.it

Ciliegi da abbattere, ma «il taglio del Comune non era autorizzato» - Ma scoppia un nuovo caso: richiesta alla Soprintendenza presentata solo dopo la prima data fissata per l’intervento ... laprovinciadicomo.it

Ciliegi di via XX Settembre, perché il Tar ha fermato il taglio: cosa dice davvero il decreto cautelare - Il cuore del decreto sta in una valutazione molto netta: il presidente del Tar afferma che l’abbattimento dei ciliegi produrrebbe un pregiudizio irreversibile, dal momento che una volta tagliati gli ... quicomo.it

Stop al taglio dei ciliegi di via XX Settembre: il Tar ferma le motoseghe nel centro di Como: L’abbattimento dei 46 alberi era fissato per domani, lunedì 15 dicembre. La decisione a sorpresa dopo la richiesta di un decreto cautelare del comitato a difesa degli al - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.