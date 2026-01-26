Inter a Dortmund per l’impresa | in palio l’ultimo sogno ottavi

L’Inter affronta il Borussia Dortmund mercoledì 28 gennaio alle 21:00 al Signal Iduna Park, in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Nell’ultima giornata della fase a gironi, i nerazzurri cercano di ottenere un risultato che possa garantirsi il passaggio diretto alla fase successiva, mantenendo vive le speranze di proseguire il percorso europeo.

L’ Inter si gioca le ultime chance di passaggio diretto agli ottavi di Champions League mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00, quando sarà di scena al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund nell’ultima giornata della League Phase. La sconfitta contro l’Arsenal ha complicato sensibilmente il percorso europeo dei nerazzurri, ma non ha spento del tutto la speranza: servirà vincere e attendere una serie di incastri favorevoli sugli altri campi. A Dortmund l’Inter cerca soprattutto una risposta caratteriale. I big match restano il vero nodo della stagione europea, e la trasferta in Germania rappresenta un banco di prova decisivo, tanto per la classifica quanto per la credibilità del progetto in campo internazionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

L’Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Paolo Condò, nel suo articolo sul Corriere della Sera, analizza il calendario di Champions League, valutando le possibilità dell'Inter nelle ultime due giornate.

