Bonus giovani under 35 fino a quando si può fare domanda e come ottenere 500 euro al mese per tre anni
Se hai meno di 35 anni e hai avviato un'azienda in un settore strategico, non perdere questa opportunità: il bonus giovani offre fino a 500 euro al mese per tre anni. Le domande sono aperte, ma fino a quando sarà possibile presentarle? Scopri come ottenere questo incentivo e sostenere la crescita della tua impresa con il supporto dello Stato.
Sono aperte le domande per il bonus giovani under 35, rivolto a tutti coloro che hanno aperto un'azienda che opera in un settore considerato "strategico". L'aiuto, erogato dall'Inps, vale 500 euro al mese per tre anni. È necessario rispettare i requisiti previsti e le scadenze indicate: molti dovranno fare richiesta entro il 28 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bonus Iscro 2025 per partite Iva in scadenza, chi può ottenere fino a 800 euro al mese e come fare domanda
Leggi anche: Sei under 35? Ecco come richiedere il bonus per i giovani imprenditori (500 euro al mese per 3 anni)
Bonus Giovani under 35: tempo fino al 31 dicembre per l'esonero contributivo; Bonus Autoimpiego Giovani: 500 Euro al Mese per Nuove Imprese Under 35; Bonus under 35: 500 euro al mese per avviare un’impresa; Bonus per gli imprenditori under 35: come richiederlo e a chi è destinato.
Confermato il bonus assunzioni giovani under 35 nel 2026. Ecco come funziona, a chi spetta e come presentare domanda - Ecco cos'è, come funziona, a chi spetta e le novità della misura finalizzata a favorire l'occupazione giovanile ... ticonsiglio.com
Bonus assunzioni giovani under 35: di cosa si tratta e le novità - Bonus assunzioni: il Milleproroghe proroga lo sgravio contributivo per le assunzioni stabili dei giovani, chiarendo requisiti, importi e durata della misura ... catania.liveuniversity.it
Come richiedere il bonus under 35: 500 euro al mese fino a 3 anni - Bonus under 35 per giovani imprenditori: domande aperte sul sito INPS per ottenere 500 euro al mese fino a tre anni. alfemminile.com
Bonus giovani under 35, incentivo Inps da 500 euro al mese: come fare domanda Decreto Coesione
Bonus giovani under 35, via alle domande all’Inps: chi lo può ottenere e come fare richiesta. I giovani under 35 che hanno aperto un’azienda in un settore strategico possono chiedere all’Inps un contributo che vale 500 euro al mese per un periodo fino a tre a - facebook.com facebook
Entro il 31 dicembre I datori di lavoro privati possono fare domanda per il Bonus Giovani under 35, che prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato rb.gy/jq0i3t Inps Comunica x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.