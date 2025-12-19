Bonus giovani under 35 fino a quando si può fare domanda e come ottenere 500 euro al mese per tre anni

Se hai meno di 35 anni e hai avviato un'azienda in un settore strategico, non perdere questa opportunità: il bonus giovani offre fino a 500 euro al mese per tre anni. Le domande sono aperte, ma fino a quando sarà possibile presentarle? Scopri come ottenere questo incentivo e sostenere la crescita della tua impresa con il supporto dello Stato.

Bonus assunzioni giovani under 35: di cosa si tratta e le novità - Bonus assunzioni: il Milleproroghe proroga lo sgravio contributivo per le assunzioni stabili dei giovani, chiarendo requisiti, importi e durata della misura ... catania.liveuniversity.it

Come richiedere il bonus under 35: 500 euro al mese fino a 3 anni - Bonus under 35 per giovani imprenditori: domande aperte sul sito INPS per ottenere 500 euro al mese fino a tre anni. alfemminile.com

Bonus giovani under 35, incentivo Inps da 500 euro al mese: come fare domanda Decreto Coesione

Bonus giovani under 35, via alle domande all’Inps: chi lo può ottenere e come fare richiesta. I giovani under 35 che hanno aperto un’azienda in un settore strategico possono chiedere all’Inps un contributo che vale 500 euro al mese per un periodo fino a tre a - facebook.com facebook

Entro il 31 dicembre I datori di lavoro privati possono fare domanda per il Bonus Giovani under 35, che prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato rb.gy/jq0i3t Inps Comunica x.com

