Ddl violenza su donne in Senato proposta di Bongiorno | il testo

In Senato, la Commissione Giustizia esamina una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, presentata dalla senatrice Bongiorno. La discussione si inserisce nel contesto del ddl approvato alla Camera e attualmente in fase di valutazione, con l’obiettivo di aggiornare e migliorare le norme esistenti per affrontare con maggiore efficacia il fenomeno.

(Adnkronos) – Arriva in Senato, in Commissione Giustizia, la proposta della riformulazione del reato di violenza sessuale, al centro del dibattito dopo l'approvazione del ddl alla Camera, poi in stand-by in Senato. La presidente leghista della Commissione, Giulia Bongiorno ha riformulato i 609-bis. Il testo, visionato dall'AdnKronos prevede ora che "chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ddl Violenza donne, da Bongiorno testo riformulato: al centro principio del ‘dissenso’La presidente della commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione del ddl contro la violenza sulle donne, originariamente approvato dalla Camera con l’obiettivo di rafforzare il principio del ‘libero consenso’.

