Treno urta ragazzino su binari ferito
Un ragazzino è stato investito questa mattina alla stazione di Samoggia, nel Bolognese. Il treno merci lo ha urtato mentre attraversava i binari. Ha riportato una ferita alla gamba, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ragazzo in ospedale per le cure del caso. La circolazione dei treni ha subito alcune variazioni, ma la situazione è tornata alla normalità in breve tempo.
9.40 Un treno merci ha urtato un ragazzino che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel Bolognese, ferendolo a una gamba, ma non sarebbe in gravi condizioni. E' accaduto intorno alle 6.30 di questa mattina, causando la sospensione per due ore e mezzo della linea-ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia. Quella di Samoggia è una piccola stazione, con un sottopassaggio per raggiungere i binari. Non è chiaro perché il giovane stesse attraversando in superficie.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondimenti su Samoggia Stazione
Treno dell’Alta Velocità Lecce-Roma urta mezzo da cantiere a Benevento: linea ferma 2 ore, nessun ferito
Un incidente sui binari tra Frasso Telesino e Amorosi (Benevento) ha coinvolto un treno dell'alta velocità Lecce-Roma, che ha urtato un mezzo da cantiere.
Frusinate,massi su binari: treno sviato
Due treni deragliano vicino a Cordova: decine di morti e feriti
Ultime notizie su Samoggia Stazione
Treno merci urta ragazzino che attraversa binari nel Bolognese, ferito(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Un treno merci ha urtato un ragazzino che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel ... notizie.tiscali.it
Nuovo incidente ferroviario in Spagna, treno urta una gru a Cartagena: sei feriti lievi - facebook.com facebook
Nuovo incidente ferroviario in Spagna, treno urta una gru a Cartagena: sei feriti lievi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.