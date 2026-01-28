Treno urta ragazzino su binari ferito

Un ragazzino è stato investito questa mattina alla stazione di Samoggia, nel Bolognese. Il treno merci lo ha urtato mentre attraversava i binari. Ha riportato una ferita alla gamba, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ragazzo in ospedale per le cure del caso. La circolazione dei treni ha subito alcune variazioni, ma la situazione è tornata alla normalità in breve tempo.

9.40 Un treno merci ha urtato un ragazzino che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel Bolognese, ferendolo a una gamba, ma non sarebbe in gravi condizioni. E' accaduto intorno alle 6.30 di questa mattina, causando la sospensione per due ore e mezzo della linea-ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia. Quella di Samoggia è una piccola stazione, con un sottopassaggio per raggiungere i binari. Non è chiaro perché il giovane stesse attraversando in superficie.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

