Bologna treno merci urta ragazzo alla stazione di Samoggia

Questa mattina alle prime luci dell’alba, alla stazione di Samoggia, un treno merci ha investito un ragazzo che stava attraversando i binari. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 e ancora non sono chiare le cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del giovane non sono ancora note. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta.

Alla stazione di Samoggia poco dopo le 6 di mattina un treno merci si scontra con un giovane ragazzo che attraversava i binari in superficie. Nonostante la paura dei passanti il ragazzo non è ferito in modo grave Panico e disagi alla stazione di Samoggia, nella provincia di Bologna. Sono quasi le 6:30 quando un ragazzo viene urtato da un treno merci, scatenando uno stato di allarme generale tra i presenti. Fortunatamente l'impatto non è stato violento e il ragazzo non ha riportato lesioni gravi. L'accaduto, oltre ad aver causato l'agitazione di tutti i viaggiatori, ha causato diversi disservizi alla rete ferroviaria.

