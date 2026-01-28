Il Bologna ha ancora poche chance di qualificarsi agli ottavi di Europa League. Per farlo, deve sperare in una serie di risultati favorevoli, tra cui una vittoria contro il fanalino di coda Maccabi giovedì sera. Al momento, i pronostici lo vedono tra il decimo e il dodicesimo posto alla fine della fase regolare. Solo una serie di incroci favorevoli potrebbe permettergli di raggiungere l’obiettivo, ma le possibilità restano molto ridotte.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Per l’ottavo posto che qualifica direttamente agli ottavi di Europa League serve un miracolo: pronostici e proiezioni, danno il Bologna tra il decimo e il dodicesimo posto al termine dell’ultima giornata di fase regolare di Europa League, a patto di battere il fanalino di coda Maccabi giovedì sera. La situazione e le combinazioni possibili . Per gli ottavi diretti il Bologna, ad oggi quindicesimo, dovrebbe sverniciare 7 squadre sulla linea del traguardo: dovrebbe pareggiare o perdere il Betis con il Feyenoord e i rossoblù dovrebbero segnare almeno lo stesso numero di reti degli spagnoli e vincere con almeno due reti di scarto; dovrebbe perdere o pareggiare pure il Porto, che ospita i Rangers praticamente fuori dai giochi; stesso dicasi per il Genk, che ospita il Malmo penultimo, e dovrebbero pareggiare nello scontro diretto Stella Rossa e Celta Vigo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, serve l’incastro di 7 squadre per gli ottavi diretti di Europa League: gli scenari

