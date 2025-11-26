Juve ottavi diretti possibili? La vittoria di Bodo riapre gli scenari

La vittoria sul campo del BodoGlimt era necessaria, quasi obbligatoria, per tenere accesa la corsa europea della Juventus. Non era un dentro o fuori, ma poco ci mancava: un altro passo falso avrebbe complicato in modo drammatico il percorso nella League Phase, costringendo la squadra di Luciano Spalletti a un finale di girone senza margini d’errore. Il successo in Norvegia, arrivato con un brivido nel finale, ha rimesso in equilibrio la situazione, pur non essendo sufficiente da solo a blindare la qualificazione. Il quadro: i playoff sono l’obiettivo minimo. Con sei punti, la Juventus non può ancora pensare con serenità alle prime 24 posizioni che garantiscono l’accesso ai playoff, ma il calendario offre una spinta di ottimismo: all’orizzonte c’è il match casalingo contro il Pafos, snodo fondamentale per consolidare la corsa alla qualificazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, ottavi diretti possibili? La vittoria di Bodo riapre gli scenari

