Celtic-Roma 0-3 | gli scenari in Europa League per i giallorossi

La Roma conquista una vittoria convincente contro il Celtic, battendolo 3-0 in Europa League. Il risultato rafforza la posizione dei giallorossi nel torneo e conferma il buon stato di forma della squadra, già vittoriosa in passato a Glasgow. L'articolo analizza gli scenari futuri e le possibilità di qualificazione per i rossoneri.

La Roma riconferma il buon momento in Europa League e travolge il Celtic per 3-0. Si tratta del secondo successo stagionale della squadra in quel di Glasgow, dopo la vittoria messa in cascina due mesi fa contro i Rangers. Il risultato di ieri, soprattutto, è importante perché proietta di diritto la Roma verso la fase finale ad eliminazione diretta della competizione, avvicinandola al gruppo di testa della League Phase che vorrebbe dire qualificazione diretta senza passare dallo spareggio. Tuttavia, nulla ancora è deciso e il futuro della Roma nella competizione verrà confermato solo dagli ultimi due scontri prima della fase finale contro Stoccarda e Panathinaikos: vediamo allora tutti gli scenari possibili per il prosieguo della stagione europea dei giallorossi da qui a fine gennaio. Sololaroma.it

Celtic-Roma 0-3: video, gol e highlights - Dopo l'autogol di Scales arrivato al 6', il protagonista è stato Ferguson, autore di una doppietta. sport.sky.it