Blitz di Manna | ex Bayern e Psg al Napoli a parametro zero

Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa negli ultimi giorni di mercato. Dopo aver preso Giovane, il club sta facendo pressing per assicurarsi altri giocatori di alto livello. Tra le possibilità ci sono ex Bayern e Psg che potrebbero arrivare a parametro zero. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è chiudere gli accordi prima della fine della sessione di mercato.

Grandi manovre di mercato in casa Napoli in questi ultimissimi giorni: ecco chi può trasferirsi in azzurro dopo Giovane. Non solo Giovane Santana do Nascimento, meglio noto come Giovane. Il Napoli è al lavoro sul mercato con l’obiettivo di regalare a Conte un esterno affidabile e di esperienza internazionale: piace parecchio Fortini della Fiorentina, ma i colloqui con il club viola sono rimandati e se ne riparlerà sicuramente nei prossimi mesi. Juan Bernat (LaPresse) – Calciomercato.it Proprio in questa ottica, è da registrare l’interesse del club partenopeo per Juan Bernat, spagnolo classe 93, attualmente svincolato dopo le esperienze con le maglie di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Villarreal e Getafe. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Blitz di Manna: ex Bayern e Psg al Napoli a parametro zero Approfondimenti su Manna Blitz Dal Bayern Monaco al Napoli: Manna prova un colpaccio da sogno Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per quel centrocampista? A giugno lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: che occasione Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Manna Blitz Argomenti discussi: Blitz del Napoli: Conte soffia Giovane a Sarri. E il mercato azzurro continua: tre nomi per la fascia; Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurri; ? ESTERNI. Il Napoli non si fermerà a Giovane: ecco tutti i nomi sulla lista di Manna; Marcello Manna: Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale | VIDEO · CosenzaChannel.it. Non ci saranno pattuglie in assetto, non ci saranno retate, non ci saranno blitz. Per fortuna, nessun “modello americano” da importare durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Ad esserci, però, sono gli uomini dell’Ice. La temuta agenzia federale americana. Qu - facebook.com facebook

