Le ultime mosse di mercato del Napoli hanno insegnato a non porre limiti ai sogni dei tifosi: un colpo come quello di Kevin De Bruyne, dimostra che nessun obiettivo è realmente impossibile. Manna vuole così riprovarci ancora: secondo Tuttomercatoweb, nella lista del club azzurro per il centrocampo ci sarebbe anche il centrocampista del Bayern Monaco Leon Goretzka. Goretzka nuovo obiettivo azzurro. La società azzurra, secondo il portale, avrebbe deciso di intervenire sulla metà campo con un investimento per un giocatore pronto, vista l’emergenza infortuni che ha falcidiato il reparto. Goretzka è uno dei nomi sotto osservazione, anche se resta una pista sicuramente difficile: il Bayern non valuta infatti una sua cessione a gennaio e anche il calciatore non sta premendo per l’addio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dal Bayern Monaco al Napoli: Manna prova un colpaccio da sogno