Dal Bayern Monaco al Napoli | Manna prova un colpaccio da sogno
Le ultime mosse di mercato del Napoli hanno insegnato a non porre limiti ai sogni dei tifosi: un colpo come quello di Kevin De Bruyne, dimostra che nessun obiettivo è realmente impossibile. Manna vuole così riprovarci ancora: secondo Tuttomercatoweb, nella lista del club azzurro per il centrocampo ci sarebbe anche il centrocampista del Bayern Monaco Leon Goretzka. Goretzka nuovo obiettivo azzurro. La società azzurra, secondo il portale, avrebbe deciso di intervenire sulla metà campo con un investimento per un giocatore pronto, vista l’emergenza infortuni che ha falcidiato il reparto. Goretzka è uno dei nomi sotto osservazione, anche se resta una pista sicuramente difficile: il Bayern non valuta infatti una sua cessione a gennaio e anche il calciatore non sta premendo per l’addio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
In poco più di un mese il PSV, trascinato da un Perišic senza età, ha battuto il Napoli campione d’Italia e il Liverpool campione d’Inghilterra. Il Bayern Monaco, avversario degli olandesi all’ultima giornata della Phase league di Champions, è già avvisato a - facebook.com Vai su Facebook
Il metodo con cui il Bayern Monaco ha tesserato Lennart Karl, talento classe ’08 che ha appena segnato in Champions League contro l’Arsenal, garantisce ai bavaresi un monopolio su larga scala nella zona sud della Germania. a cura di @giacomo_brunett Vai su X
Calciomercato Napoli, Manna vuole fare un regalo a Conte: quel giocatore può liberarsi a zero a gennaio. L’indiscrezione - Calciomercato Napoli, il nome di Goretzka potrebbe ritornare in auge per i partenopei. Scrive calcionews24.com
Mercato Napoli – Affare Goretzka: può arrivare a gennaio - Giovanni Manna ha un nuovo affare tra le mani in vista della stagione 2025/2026: Leon Goretzka del Bayern Monaco. Secondo dailynews24.it
Calciomercato Napoli, idea Goretzka a gennaio! L'alternativa gioca in Serie A - Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono pronti e decisi a regalare ad Antonio Conte almeno un paio di colpi di livello. Segnala msn.com