Calciomercato Juventus ritorno di fiamma per quel centrocampista? A giugno lascerà il Bayern Monaco a parametro zero | che occasione

Calciomercato Juventus, rottura in vista col Bayern: i bavaresi puntano al ringiovanimento e bloccano il rinnovo, la Vecchia Signora fiuta il colpo. Il calciomercato dei grandi nomi a parametro zero potrebbe presto regalare un nuovo, prestigioso protagonista. Dalla Germania rimbalzano indiscrezioni che accendono i radar delle big europee e, in particolare, della Juventus. Al centro della scena c’è Leon Goretzka, il centrocampista classe 1995, colonna della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, il cui futuro in Baviera appare ormai segnato. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano “Bild”, il rapporto tra il giocatore e il club tedesco sarebbe giunto ai titoli di coda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per quel centrocampista? A giugno lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: che occasione

