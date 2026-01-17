Mezzo etto di cocaina nel caveau della camera d' albergo | in trasferta per spaccio

Un albanese è stato arrestato a Mestre venerdì mattina dopo essere stato trovato con mezzo etto di cocaina nella cassaforte della camera d'albergo. L'operazione ha concluso un'attività di spaccio durante una trasferta. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro della droga e all'arresto dell'uomo, contribuendo alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

L'uomo, un 33enne dell'Albania, è stato fermato dai poliziotti del 113 della questura venerdì mattina, in centro a Mestre. Era ospite di una struttura, ma non per visitare Venezia o la terraferma. Droga anche in armadio e 600 euro Mezzo etto di cocaina nella cassaforte della camera d'albergo: la trasferta per spaccio di un albanese è finita con il suo arresto a Mestre, venerdì mattina. L'uomo, 33 anni, non aveva monili e preziosi nel caveau della sua room, ma la droga divisa in due involucri da 20 e 25 grammi circa, mentre altri 6 grammi li teneva frazionati in 9 dosi, tutte conservate nell'armadio della stanza d'albergo.

Due etti e mezzo di cocaina. Arrestati un italiano e un albanese - Due etti e mezzo di cocaina, in parte già suddivisa e confezionata in dosi, due coltelli, hashish, ecstasy e due bilancini di precisione: è quanto hanno sequestrato i Carabinieri di Trento a due ... rainews.it

Oltre mezzo etto di cocaina e una piccola dose di eroina sono stati sequestrati, insieme a diverso denaro contante - facebook.com facebook

