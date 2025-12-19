Mugnano blitz della Guardia di Finanza | sequestrato quasi una tonnellata di pesce fuorilegge

Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, a Mugnano, la Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un maxi sequestro di circa 900 chili di pesce e frutti di mare privi di documenti di provenienza. L’operazione ha portato alla scoperta di prodotti ittici “fuorilegge”, potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori, sottolineando l’importanza di controlli rigorosi nel settore alimentare.

Maxi sequestro di prodotti ittici nel Napoletano. Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, i militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato circa 900 chilogrammi di pesce e frutti di mare privi di documentazione attestante provenienza e tracciabilità, quindi potenzialmente pericolosi per il consumo umano.

