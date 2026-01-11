Controlli antidroga a San Cristoforo | sequestrato un chilo e mezzo di marijuana

La Polizia di Stato ha effettuato un controllo antidroga nel quartiere San Cristoforo, sequestrando circa un chilo e mezzo di marijuana. L’operazione si inserisce nelle attività quotidiane di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere. La Polizia di Stato ha portato a termine un'importante operazione antidroga nel quartiere San Cristoforo, culminata nel sequestro di circa un chilo e mezzo di marijuana. La sostanza stupefacente era stata occultata sia all'interno di un'autovettura abbandonata sia in uno spazio comune di un edificio condominiale. Attività mirate contro lo spaccio. L'intervento rientra nelle attività di controllo e prevenzione dello spaccio di droga condotte dagli agenti della Squadra Volanti, con il supporto delle unità cinofile antidroga della Questura di Catania.

